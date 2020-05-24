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Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası, yürek yakan anısını anlattı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk mezarı başında dualarla anıldı. Safitürk, 2016'da görevinin başında hain bir pusuyla şehit edilmişti. Baba Kasım Safitürk, 3 yaşındaki torununun babasının naaşına bakarak annesine sorduğu 'babam nerede?' sorusunun kendisini çok etkilediğini ve o günü unutamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:17:00 -
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası, yürek yakan anısını anlattı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk mezarı başında dualarla anıldı. Safitürk, 2016 yılında görevinin başında terör örgütü PKK'nın hain pususunda şehit olmuştu. Baba Kasım Safitürk, 3 yaşındaki torununun babasının naaşına bakarak annesine sorduğu 'babam nerede?' sorusunun kendisini çok etkilediğini ve o günü unutamadığını söyledi.

Şehit kaymakamın anne ve babasın şehidimizi kabri başında ziyaret etti.

Baba Kasım Safitürk, "Onu hiç unutmuyoruz. Şehit evladın kaybı ancak yaşandığı zaman anlaşılıyor." İfadeleriyle duygularını dile getirdi.

'Anne babam nerede?'

Baba Safitürk, 3 yaşındaki torununun babasının cenazesinde annesine sorduğu 'babam nerede?' sorusunu unutamadığını söyledi.

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk 2016 yılında hain bir pusuyla görevi başında şehit edilmişti.

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