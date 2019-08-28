Şehit kabri ve evini ziyaret eden taraftarlardan PKK destekçilerine çok sert sözler! "Türkiye size daha diyet ödetmedi" Erzurum’a giden Bursaspor taraftar grubu, 22.08.2019'da Silopi'de hain PKK terör örgütü tarafından düzenlenen alçak saldırıdaşehit olan Muhammed Ferdi Gültekin’in kabrini ziyaret etti, sonrasında dualarla kurban kesti.

Erzurum’a şehit Muhammed Ferdi Gültekin’i ziyarete giden Bursaspor taraftarları, önce şehidin kabrini ziyaret etti, ardından şehidin evinde dualarla kurban kesti. Görüntüler, yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gönderildi. Ziyarete giden Bursaspor taraftarları adına konuşan Ali Torlak, “Birileri Kandil’in kucağına oturup, Kandil’in siyasi uzantısı HDP’ye diyet ödemek adına Diyarbakır’a özür dilemeye gitmeye hazırlanıyor. Siz diyeti teröre ödüyorsunuz. Sakın unutmayın, size Türkiye Cumhuriyeti daha diyet ödetmedi. Devletin kahredici gücünü daha tatmadınız, bunu çok yakında tatmaya başlayacaksınız” dedi. Meclis’teki terör destekçileri için de Torlak, “Sabredin, sıra sizlerede gelecek” ifadesini kullandı.

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