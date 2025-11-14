Şehit İlker Aykut cenazesi Tekirdağ'a getirildi
Azerbaycan’dan dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut’un naaşı, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Askerî törenle karşılanan şehit cenazesi, konvoy eşliğinde Muratlı’ya ulaştırıldı.
Mahalle girişinde toplanan yüzlerce vatandaş, konvoyu dualarla karşıladı; acılı aileye destek olmak için yan yana durdu. Baba ocağına getirildiği anda gözyaşları sel oldu; yakınları ve mahalle sakinleri, Şehit İlker Aykut için büyük bir hüzünle bir araya geldi.
Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından Kırkkepenekli Mahallesi mezarlığında sonsuzluğa uğurlanacak.