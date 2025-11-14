  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Şehit İlker Aykut cenazesi Tekirdağ'a getirildi
Gündem

Şehit İlker Aykut cenazesi Tekirdağ'a getirildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şehit İlker Aykut cenazesi Tekirdağ'a getirildi

Azerbaycan’dan dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut’un naaşı, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Askerî törenle karşılanan şehit cenazesi, konvoy eşliğinde Muratlı’ya ulaştırıldı.

Mahalle girişinde toplanan yüzlerce vatandaş, konvoyu dualarla karşıladı; acılı aileye destek olmak için yan yana durdu. Baba ocağına getirildiği anda gözyaşları sel oldu; yakınları ve mahalle sakinleri, Şehit İlker Aykut için büyük bir hüzünle bir araya geldi.

 

Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından Kırkkepenekli Mahallesi mezarlığında sonsuzluğa uğurlanacak.

Şehitlerimizin naaşları tören alanında! Vatan evlatlarına son uğurlama
Şehitlerimizin naaşları tören alanında! Vatan evlatlarına son uğurlama

Gündem

Şehitlerimizin naaşları tören alanında! Vatan evlatlarına son uğurlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?
Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Gündem

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23