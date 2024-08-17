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Dünya Şehit Heniyye'ye yapılan suikastte yeni gelişme
Dünya

Şehit Heniyye'ye yapılan suikastte yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-08-17 00:22:00 -
Şehit Heniyye'ye yapılan suikastte yeni gelişme

Şehit İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran’ın başkenti Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikastte ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, babasının şehit olduğu suikasta dair açıklamalarda bulundu. Heniyye, babasının ölümüne neden olan güdümlü füzenin telefon sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi.

'ODADA BOMBA OLDUĞU YÖNÜNDEKİ SÖYLENLTİLERİN TAMAMEN ASILSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Heniyye, babasının ölümüne herhangi bir bomba düzeneğinin neden olmadığını düşündüğünü ifade ederek "Korumalar ve diğer danışmanlar babamın odasından sadece birkaç metre uzakta oturuyorlardı, dolayısıyla bir bomba olsaydı tüm binanın patlayacağı açıktı. Odada bomba olduğu yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

'GÜDÜMLÜ FÜZE BABAMIN BAŞININ YAKININDA BULUNAN CEP TELEFONUNUN İZLENMESİYLE YÖNLENDİRİLİYORDU'

Hamas liderinin kaldığı odanın füzeyle hedef alınmasına dair ise Heniyye, şunları kaydetti:
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“Güdümlü füze, olaydan önceki gece babamın odasında ve başının yakınında bulunan cep telefonunun izlenmesiyle yönlendiriliyordu. Babam resmi bir törene cep telefonuyla katıldı ve bu nedenle bu operasyon çok karmaşık olmadı.

Babamla o gün defalarca telefon görüşmesi yaptık. Şehit olduğu gece saat 22.15'e kadar telefonunu aktif olarak kullandığını düşünüyorum."

İRAN, SUİKASTIN KISA MENZİLLİ ROKETLE DÜZENLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Olayın ilk günlerinde açıklama yapmayan İran makamları, 4 Ağustos'ta Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçlarını paylaşmıştı.

Suikastın, 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

ABD'de New York Times gazetesi ise Heniyye’nin kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.

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