Şehit Fethi Sekin Külliyesi’nde inceleme

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapımına başlanılan ancak yarım kalan külliyede inceleme de bulundu.

2017 yılında İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını kahramanca mücadele edipönleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin adına memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşaatına giden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, incelemelerde bulundu.Şerifoğulları’na Elazığ’ın AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, MHP İl Başkanı Semih Işıkver, İlçeKaymakamı Oğuz Cem Murat, Doğancık Köyü Muhtarı Mustafa Aytekin ve şehidin babası Mehmet Zeki Sekin eşlik etti.

Son durum ile ilgili bilgi alan Başkan Şerifoğulları, külliye inşaatının süratle tamamlanması için gerekli bilgileri almak üzere külliyeyi gezdiklerini aktardı.

Elazığ’ın değerleriyle güçlü olduğuna vurgu yapan Şerifoğulları, şehrin en kıymetli değerlerinden biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin’in vatan, millet, bayrak sevdasının gelecek nesillere öğütleyecek bir değer olduğunu ve ismini yaşatmak adına gerekli her çalışmanın öncüsü olacaklarını söyledi.

Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler daha sonra şehit Sekin’in kabrine giderek dua etti.