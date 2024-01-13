Şehit eşi, İmamoğlu'nun talimatıyla sürülmüş!

Gabar’da şehit düşen Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşi, İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışan Tuba Eroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla başka bir birime sürüldüğünü paylaştı.

Dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle kahraman Türk askerleri arasında çatışma çıktı.

Ççıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Hain saldırı sonrası şehitlerimizin intikamını alan TSK, 29 terör hedefini yerle bir ederken 20 teröristi de öldürdü.

Türkiye, 9 şehidine ağlarken 2007 yılında Gabar'da şehit olan Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşi Tuba Eroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

''O VURULDUĞUNDA SİZ UYUYORDUNUZ''

Şehit eşi Tuba Eroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek şu ifadeleri kullandı;

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''ŞEHİDİM Gabar' da PKK ile çatışırken, siz 4 Aralık 2007 sabahı yataklarinizda mışıl mışıl uyuyordunuz. O vurulduğunda siz yine uyuyordunuz.. O Şehadetini verirken son nefesini siz yine uyuyordunuz o sıcak yataklarınizda. Neden? Siz rahat uyuyun diye..''

''BENİ GÖNDERTTİNİZ''

Acılı eş Tuba Eroğlu, paylaşımının devamında ''Bir Şehit eşi olarak beni de Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğünden gönderttiniz Sayın Başkan... Sizin adaletiniz, sizin riyakatiniz buymuş... Tebrik ediyorum... Siz dürüstlükten bahsederken, maneviyattan bahsederken Şehit eşine yapılan mobingler. 14,5 ay önce Şehit ve Gazi ailelerinin sesi olmak için çalıştığım Bakanlıktan atandığım, Şehit Gazi müdürlüğünden maalesef dün öğleden sonra talebim olmadığı halde birilerinin egolarını tatmin etmek için başka bir müdürlüğe sürdürüldüm müsade ettiniz'' ifadelerini kullandı.

''GÖZ YUMDUNUZ''

Şehit eşine sahip çıkmayan İmamoğlu'na tepki gösteren Tuba Eroğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Şimdi kalkıpta Şehitlerimiz için Başsağlığı öyle mi. Siz bir Şehit eşine sahip çıkamadınız. Siz bir Şehit eşinin haksız yere gönülden çalışmak istediği Müdürlükten gönderilmesine göz yumdunuz. Sırf adamınız egosunu tatmin etsin diye. İstediğim adalet. Kaç kere Şehit cenazesine gitmiş, yalandan iki fotoğraf ile boy göstererek, iki gülümseme ile oğlu adı altında koltuk sahibi olmuşlar. Benim sıfatım yokmuş. Öyle diyor sizin adamınız 14 aydır sesimi duyurmak için mücadele ettim. Ama her seferinde beni saf dışı bırakmak için elinden geleni yaptı sizin oraya oturttuklarınız. Siz orda Başkan iken, Sultan Süleyman kendisiymiş öyle dedi toplantida. Mühür ondaymış. Ben biliyorum o haber nasıl alınır. Ben gördüm içinde maneviyatı olmayan adamlarınızı. Anlatacak çok şeyim var. Dinlemediniz beni. Haksızca, egosunu tatmin eden, kendini Sultan Süleyman sanan kişi tarafından görev yerimden edildim. Sultan Süleyman oymuş, mühür ondaymış, isterse herşeyi yapar, istediğini gönderirmiş. Evet onun bir parçası olmadığım için gönderildim. Dik durdum, pes etmedim. Ben bir Şehit eşiyim. Şerefimle hiç kimse oynayamaz.''

''DERİN ÜZÜNTÜM HAFİFLEDİ''

Şehit eşi somn paylaşımında şunları kaydetti; ''Dost ve sevenlerimize: Şahsıma yapılan haksızlık duyulduktan sonra İBB Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU' nun, çok üzüldüğü, hatanın düzeltilmesi talimatı verdiği, sorumlular hakkında gereğinin yapılacağı hususları bir Başkan Danışmanı tarafından banabildirilmiştir. Derin üzüntüm hafiflemiş olup, Sayın Başkanımıza güvenim tamdır. İlgi ve destek gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum.''