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Spor Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Trabzonspor'a çağrı
Spor

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Trabzonspor'a çağrı

Trabzon'da PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 05:57:00 -
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Trabzonspor'a çağrı

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından tv100'de ekranlara gelen Var Odası'na bağlandı.

"Kupayı evladıma gösterin"

Canlı yayında konuşan Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül "Tüm Türkiye'de benim evladımı unutmayanları öpüyorum" dedi.

İşte Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün sözleri:

"Şampiyonluk çok gurur verici bir şey, kupayı benim evladıma getirip ona göstermenizi rica ediyorum. Trabzonspor'umuz kupayı aldı, şampiyon oldu. Bir nebzede olsa acı günümü unutuyorum. Evladımın unutulmadığını hissediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum."

Şehit Eren Bülbül'ün abisi Arif Bülbül'ün sözleri:

"Eren'im artık rahat uyuyabilir. En çok sevdiği takım şampiyon oldu. Binlerce kez şükürler olsun. Bütün aile toplanıp kardeşimin mezarına gideceğiz" dedi.

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