Şehit Eren Bülbül sene-i devriyesinde mezarı başında anıldı
11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, Kurban Bayramı öncesi mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine; Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katılırken, Sedat Peker de, Bülbül'ün mezarına çelenk yolladı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:59
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.
Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi.
İş insanı Sedat Peker de, Eren Bülbül'ün mezarına çelenk yolladı.
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