Şehit Eren Bülbül anısına yarıştılar!

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) organizatörlüğündeki Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül adına gerçekleştirildi.

İlçedeki sahil dolgu alanındaki yarışta, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Azerbaycan'dan toplam 60 sporcu, 300 araçla mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan yarışları, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri daha sonra düzenlenecek törenle verilecek.