Şehit Demir, PKK tarafından tehdit etmiş

Van’ın Özalp ilçesinde terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir’in daha önce PKK’lı teröristler tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan belediye personeli Yıldırım Demir’in (65) evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Eğribelen Mahallesi’ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda hain saldırı sonucu şehit olan Yıldırım Demir’in daha önce de PKK terör örgütü tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Birkaç ay önce de Demir’in yaşadığı evin duvarına örgüt üyeleri tarafından ‘PKK’ yazılıp çarpı işareti konulduğu öğrenilirken, ailenin yazıyı boyayarak kapattığı belirtildi.

Özalp Belediyesi önüne de Şehit Demir’in posteri asılırken, cenazesinin ise ikindide yapılacak olan törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.