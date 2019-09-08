Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
PKK'lı terörislerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şehit yakını, "Hangi yüzle buraya geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi.08 Eylül 2019 Pazar 18:00
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Cenaze merasiminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki vardı. Bir şehit yakını Kılıçdaroğlu'na, "Sizin ortak olduklarınız bu şehide sebep oldu Kılıçdaroğlu. Hangi yüzle buraya geliyorsun?' diyerek tepki gösterdi.
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