Şehit cenazelerini vermeyen Siyonist zalim İsrail’e protesto!
Hergün işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yaşayan Müslümanlara yönelik sudan bahanelerle operasyonlar düzenleyen İsrail, haksız yere müdahale ederek şehit ettiği Filistinlilerin naaşlarını ailelerine vermiyor.
Yeni Akit Ankara
Son günlerde şehit ettiği Filistinlilerin naaşlarını ailelerine vermeyen İsrail, dirilere zulmettiği gibi şehitlere de zulmetmeye başladı. Sudan bahanelerle sivil yerleşim alanlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız operasyonlarda şehit olan Filistinlilerin aileleri, büyük kayıplarından dolayı yaşadıkları elem ve kederin üstüne bir de şehitlerinin naaşlarını alamamanın verdiği büyük üzüntüyü yaşıyorlar.
İşte Ramallah kentinde, işgal rejiminin alıkoyduğu şehit cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye binlerce Filistinli katılarak İsrail aleyhinde sloganlar attı.