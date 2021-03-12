Şehit Burakcan rahmetle anılıyor
Ömrünün baharında hain bir saldırı sonucu şehit düşen Burakcan Karamanoğlu Hakk’a yürüyüşünün 7. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediliyor.
Haber Merkezi
Vatani görevini yaparak terhis olmasının 3 ay sonrasında İstanbul Okmeydanı’nda yaşanan olaylarda şehit edilen Burakcan, milletimizi yasa boğmuştu. Gezi kalkışmasındaki olaylarda ölen Berkin Elvan’ın için İstanbul Okmeydanı’nda araçlara zarar vermek isteyen protestocuları uyardığı için saldırıya uğrayan Karamanoğlu, gözü dönmüş vandallarca silahlı saldırıya uğramıştı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Burakcan Karamanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 12 Mart 2014’te şehadete yürümüştü. Alçak saldırıyı terör örgütü DHKP-C üstlenmişti.