Şehit bilgilerini ifşa edenlere suç duyurusu! Bakanlıktan önce paylaşan hesaplar tespit edildi
Gündem

Şehit bilgilerini ifşa edenlere suç duyurusu! Bakanlıktan önce paylaşan hesaplar tespit edildi

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şehit bilgilerini ifşa edenlere suç duyurusu! Bakanlıktan önce paylaşan hesaplar tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağımızın düşmesine ilişkin, "Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasında bulundu.

Karabağ zaferinin 5. yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliği taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağının, Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu.

 

MSB, uçağın düşmesi ile ilgili iddialara cevap verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Meydana gelen uçak kazasının ardından, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken; Bakanlığımızca henüz resmî bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir.

Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir.

