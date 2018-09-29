Şehit babasına yapılan alçak saldırıya, şehit yakınlarından sert tepki

Muğla'da şehit yakınları ve gaziler, Dalaman ilçesinde şehit babası Bahri Atakul'a MHP eski İlçe Başkanı Hasan Şimşek tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Olay, 24 Eylül Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Dalaman'ın Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında 1992 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Hamza Atakul'un babası Bahri Atakul, kavşaktan bisikletiyle geçerken, Hasan Şimşek'in saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyonetini Dalaman Belediyesi Hizmet Binası önündeki otoparka bırakan Şimşek, sonra yakındaki bir ATM'nin arkasına saklanarak beklemeye başladı. Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı. Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi. Atakul olaydan sonra, Şimşek'ten şikayetçi oldu.

'En güçlü şekilde kınıyoruz'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Sezai Kanlıyar, şehit babası Bahri Atakul'a saldırıyı üzüntü ve öfkeyle karşıladıklarını belirtti. Şehit babasının hukuki mücadele başlattığını hatırlatan Kanlıyar, "Dalaman gibi küçük bir ilçede siyasi parti ilçe yöneticisi olan bir kişinin, ilçedeki 15 şehit babasından birisini tanımama gibi bir durumunun olamayacağını, eğer gerçekten tanımıyorsa da o makamları boşuna işgal etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehitlerimizin emanetleri olan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile ailelerine yapılan her tür saygısızlığı, özellikle de 75 yaşındaki bir şehit babamıza yönelik bu şiddet olayını en güçlü şekilde kınıyor ve şehit babamız Bahri Atakul'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş da saldırıyı kınadıklarını ifade etti.