Şehit ateşi Elazığ'a düştü

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin şehit düşerken, biri ağır üç polis yaralandı.

Şahin’in acı haberi, Elazığ’ın Kırklar Mahallesi Ögün Sokak'ta ikamet eden ailesine yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve iki çocuk babasıydı

Terör saldırısında şehit olan 34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.