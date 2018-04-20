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Şehit annesi: Erler tahliye edilsin!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 6 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişimi sırasında darbecilere direnirken şehit düşen Muhammed Fazlı Demir'in annesi Saliha Demir, bazı erlerin durumuna üzüldüğünü belirterek erlerin tahliye edilmesini talep etti.

20 Nisan 2018 Cuma 18:28
Şehit annesi: Erler tahliye edilsin!

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 7'si rütbeli 34'ü er olmak üzere tutuklu 41 sanık hazır bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra darbe girişimi sırasında şehit olan 6 kişinin yakınları da müşteki olarak katıldı.

Sanık avukatları: Erlerin darbe teşebbüsünden haberi yoktu

Sanıklar ve avukatları bugünkü duruşmada son savunmalarını yaptı. Sanık avukatları, Erlerin darbe teşebbüsünden haberlerinin olmadığını, kışla dışına çıkarılmalarının ardından darbe teşebbüsünü öğrendiklerini, kışla dışına herhangi bir kıstasla değil rastgele çıkarıldıklarını, er savunmalarının birbirleriyle örtüştüğünü, ölümlerle ilgisi olmayanların da aynı suçlamaya maruz bırakıldıklarını dile getirerek, beraat talebinde bulundular.

"Sadece askere geldim ve bunları hak edecek hiç bir şey yapmadım"

Son sözlerini dile getiren erler ise, sadece emir kulu askerler oldukları, ailelerini özledikleri, onlara dönmeyi dört gözle bekledikleri, vatan haini olmadıkları, tek suçlarının askere gelmek olduğunu söyleyerek beraatlerini istedi. Duruşmada sanık erlerden, Memduh Vakit'in, "2.5 yıldır içerideyim. Babam buraya gelmek için telefonunu satmış. Sadece askere geldim ve bunları hak edecek hiç bir şey yapmadım. Anlamıyorum, neden ben? 2.5 yıldır bunun cevabını bulamıyorum." diye gözyaşı dökmesi üzerine duruşma salonunda bulunan bazı izleyiciler ağladı. Tutuklu rütbeli bazı sanıklar da erlerin söz konusu olayda bir suçlarının olmadığını söyledi.

Şehit annesi erlerin tehliye edilmesini istedi

Şehit Muhammed Fazlı Demir'in annesi Saliha Demir de gözyaşı dökerek, "Ailelerin vicdanlarına tercüman olmak istiyorum. Erler, 'niye biz yargılanıyoruz' diye soruyorlar. Buradaki erlerin kandırılmış olma ihtimalini niye kimse düşünmüyor? Buradaki erlerin aileleri için ciğerim yanıyor. Kendimi geçtim, erlerin tahliye edilmesini istiyorum. Vatan sağolsun" diye konuştu. Sanık yakınları da, ağlayarak "Allah razı olsun" karşılığını verdi. Saliha Demir daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Son savunmaların ardından mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, davayla ilgili kararını akşam 18.00'da vereceğini belirterek, duruşmaya ara verdi.

"Toplam 331 yıldan 554 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor"

Savcılığın mütalaasında sanıkların tamamı için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Mütalaada, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin ise yine tüm sanıklar hakkında, "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tüm sanıklar için ayrıca, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kamu malına zarar verme", "Mala zarar verme", "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak silahlı kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 331 yıldan 554 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:28
  1. İstanbul
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