Şehit ailelerinin elleri, iki cihanda da yakalarında olacak

Oğuzhan Gültekin Ankara

21 Şubat 2018’de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK propagandası yapmaktan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine gönderilmişti. Gergerlioğlu’nun başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Gergerlioğlu, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararının yerel mahkemeye ulaşması sonrası önceki akşam Sincan Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.

Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesine her kesimden tepki yağarken Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ile Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da AYM’nin tahliye talebine sert tepki gösterdi.

Babamın yaşama hakkı yok muydu!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “AYM’nin son yıllarda verdiği kararlar bizi artık hiç şaşırtmıyor. Daha önce akademisyenlerle ilgili kararda da insan hakları ihlali demişti. Benim babam teröristler tarafından şehit edilirken yaşama hakkı yok muydu? Bir kişi bile çıkıp siz haksızlığa uğradınız demedi. Ancak söz konusu teröristler olunca, her seferinde insan hakları devreye giriyor. Sanki insan hakları sadece teröristlere ve onların sevicilerini korumak için var. Ben çok merak ediyorum AYM üyeleri o bulundukları binada hangi dünyada yaşıyorlar. Bir kez bile kimin ne olduğunu anlamaya kafa yormuyorlar mı? Bu kararı bir de oy birliği ile veriyorlar. İşin açıkçası bir şehit çocuğu olarak AYM’nin samimiyetine güvenmiyorum. Şehit ailelerin elleri iki cihanda yakalarında olacaktır. AYM’nin verdiği kararlar teröristlerin sıktığı kurşundan daha çok canımızı yakmaktadır. Onları Allah’a havale ediyoruz” dedi.

Teröristlere ve destekçilerine asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini çünkü amaçlarının ülkenin parçalanması olduğuna dikkati çeken Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu ise, “Karar bizi yaralamıştır. Hiçbir terör örgütü ve destekçisi, vatanı milleti bölmek isteyen kim varsa hiçbir zaman affedilmemeli. Af kapsamına hiçbir şekilde sokulmamalı. Yaptıklarının bir şekilde cezası olacağını bilmeliler” dedi.

PKK’lı vekilden açıklama

HDP’nin kapatılması için açılan davanın iddianamesinde ismi terör örgütü PKK tarafından seçtirilen milletvekilleri arasında yer alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Gergerlioğlu’nun tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir an önce vekilliği iade edilsin” dedi.

