Şehit ailelerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek
Şehit Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Şehit Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Köse, federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, özlemini duydukları bir harekat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yapılan harekat içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır. Devletimizin, askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız ve gurur duyuyoruz. Yapılan harekat PKK/YPG'ye destek ve malzeme veren sözde dost, uygulamada Türk düşmanı hain devletlere ders niteliğindedir. Operasyona katılan devletimize, tüm askerlerimize ve polislerimize başarılar dileriz. Dualarımız onlaradır."