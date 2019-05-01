Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

İsmail Uğur yeniakit.com.tr



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akkuzulu köyünde kendisini protesto eden şehit yakınları için kullandığı “Akkuzulu köyündeki saldıranların PKK'dan farkı yok” açıklamasına şehit ailelerinden sert tepki geldi: “Sen o koltukta oturabilesin diye Mehmetçikler şehit oluyor. PKK’ya sırtını dayayan HDP ile iş tutup da şehit ailelerinden ne saygısı bekliyorsun. Şehit yakınlarını PKK’lı teröristlerle bir tutan Kılıçdaroğlu’na söyleyecek laf bulamıyoruz.” dediler.

31 Mart yerel seçimleri öncesi sırtını PKK’ya dayayan HDP ile kol kola siyaset yapan CHP’li yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nu protesto eden şehit yakınlarına saldırmaya devam ederken, Kılıçdaroğlu’nun Akkuzulu köyündeki şehit yakınlarına yönelik “PKK’dan farkları yok” açıklamasına tepkiler artarak devam ediyor.

Siz o koltukta rahat oturun diye Mehmetçikler şehit oluyor

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Vatan Şehi̇t Ve Gazi̇ Ai̇leleri̇ Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği̇ Başkanı Kenan Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hayatımda iki kez polisin zırhlı aracına bindim. İlki Artvin'deydi. Saldırıyı yapanlar PKK idi. Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Akkuzulu köyündeki saldıranların PKK'dan farkı yok. PKK ülkeyi bölmek parçalamak istiyor, bunlar da aynı amaçta” ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu ifade şehit ailelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Kendisi oturduğu koltukta rahat otursun diye vatan evlatları şehit oluyor. ‘Biz sırtımızı PKK’ya dayıyoruz’ diyen PKK uzantısı partiyle işbirliği yaparak nasıl bir sonuç bekliyorlardı. Şehit ailelerini derinden yaralayan bu ifadeleri şiddetle kınıyoruz.”

Kılıçdaroğlu’na diyecek laf bulamıyoruz

Şehit yakınlarına yönelik “PKK’dan farkları yok” ifadesinin yasal bir cezası olması gerektiğini belirten Tunç, “PKK yöneticilerinin Kandil’den CHP’ye verdiği destek ve CHP’nin bu desteğe güvenerek HDP ile kurmuş olduğu ittifak bu kadar net bir şekilde ifşa olmuşken, şehit cenazelerinde CHP’nin tepki görmesi kadar olağan bir durum olamaz. Evlatlarının vatan uğruna canını verdiği gözü yaşlı ailelerin ‘bölücü’ ifadesiyle suçlanması akla ziyan bir yaklaşımdır. Şehit yakınlarının, evlatlarının katili ile aynı kategoride anılması, kendilerine yönelik yapılan çok ağır bir manevi saldırıdır. Şehit ailelerini bebek katili terör örgütüyle eş tutması karşısında Sayın Kılıçdaroğlu’na söyleyecek söz bulamıyoruz.” şeklinde konuştu.