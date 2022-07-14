Şehit ailelerinden 15 Temmuz mesajı

Yeni Akit Ankara

15 Temmuz hain darbe girişimi ile Demokrasiye ve özgürlüğüne ket vurmak isteyen hainlere karşı göğsünü siper eden Türk milletinin destansı direnişinin 6'ncı yıl dönümünde Şanlıurfa Şehit Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, mesaj yayımladı.

Mehmet Yavuz yayımladığı mesajında, "Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu, Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu, asker kılığına girmiş hainler tarafından ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini,15 Temmuz yıldönümünde bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiştir. Bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını hiçe sayarak, engellemiştir. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Ayrıca, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya ve hainlere bir kez daha haykırmıştır. Bu vesile ile Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu.