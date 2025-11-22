  • İSTANBUL
Gündem Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek
Gündem

Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın bir araya geldiği şehit aileleri ve gaziler, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi.

AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Pursaklar'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay toplantı öncesinde "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliği"ni (TÜGŞAV) ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Fuat Oktay, karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada kendisine iletilen bütün görüş, öneri ve sorunları tek tek not ederek, atılabilecek adımlar konusunda her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Özellikle "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit ve gazi yakınlarının desteğini görmekten dolayı memnuniyet duyan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay bu konuda şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda milletçe hep birlikte attığımız kararlı adımlarda, şehit ve gazi ailelerimizin dua ve destekleriyle birlikte, metaneti ve devletimize olan güveni en güçlü dayanağımız olmuştur.

Görüşmemizi, sürece ilişkin destek mesajları ve dualar alarak ayrılmanın memnuniyeti ile tamamladık.

Bu anlamlı sürecin kalıcı başarısı, şehitlerimizin hatırasına olan vefamız ve gazilerimizin onurlu duruşuyla perçinlenmektedir."

bizde inandık 15 temmuzcuları toplayın

diğerlerinede parmak salalyyın sonrada destek verdik davası sen önce kıbrıstaki durumlarını hallet fuat ::)))

Kim ne derse desin

Kim ne derse desin...önemli değil..Devlet bir bebek katilinin ayağına gitmez.Bitti. Çok isteyenler kendi adlarına gitsinler.Türk milleti adına gidilmemeli.Bu tarihe kara bir leke olarak geçer.
