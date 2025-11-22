Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Pursaklar'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay toplantı öncesinde "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliği"ni (TÜGŞAV) ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Fuat Oktay, karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada kendisine iletilen bütün görüş, öneri ve sorunları tek tek not ederek, atılabilecek adımlar konusunda her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Özellikle "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit ve gazi yakınlarının desteğini görmekten dolayı memnuniyet duyan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay bu konuda şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda milletçe hep birlikte attığımız kararlı adımlarda, şehit ve gazi ailelerimizin dua ve destekleriyle birlikte, metaneti ve devletimize olan güveni en güçlü dayanağımız olmuştur.

Görüşmemizi, sürece ilişkin destek mesajları ve dualar alarak ayrılmanın memnuniyeti ile tamamladık.

Bu anlamlı sürecin kalıcı başarısı, şehitlerimizin hatırasına olan vefamız ve gazilerimizin onurlu duruşuyla perçinlenmektedir."

