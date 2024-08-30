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Yerel Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 09:22:00 -
Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu!

Batman’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi.

Olay Batman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün aranmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Batman valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Batman'dan batı illerine gidecek olan bir yolcu otobüsünde arama yapan aramada 53,68 gram toz esrar ile 290 uyarıcı hap ele geçirdiğini ve operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandığın bildirildi.

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