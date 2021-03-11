Kontrollü normalleşme sürecine girdiğimiz 2 Mart Salı gününden bu yana en çok araştırılan konulardan biri de şehirlerarası seyahat oldu. illerde uygulanan tedbirler vaka sayısına göre değişim gösterecek. Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Hangi illerde seyahat yasağı var?

Risk gruplarına göre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saat ve günlerde şehirlerarası seyahat da yapılamayacak. O saat ve günler haricinde vatandaşlar şehirlerarası seyahat yapabilecekler.

Risk gruplarına göre iller

Düşük riskli iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

Orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman