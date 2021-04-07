  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Tam kapanma olur mu?
Yaşam

Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Tam kapanma olur mu?

Seyahat yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizdeki vaka sayılarında son dönemde ise ciddi bir artış yaşanıyor. Vaka sayılarının 50 bine yaklaşmasının ardından pek çok kişi daha sert tedbirlerinin alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, seyahat yasağı ne zaman başlayacak? Tam kapanma olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:07:00 -
Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Tam kapanma olur mu?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ciddi bir artış gösterdi. Hastanede tedavi olan yaş grubu ise 18-35 yaş arasına kadar düştü. Hal böyle olunca milyonlarca kişi yasakların daha da sıkılaştırılıp sıkılaştırılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, seyahat yasağı olur mu?

Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Tam kapanma olur mu?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle vatandaşlar daha sert tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ünal, “İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yoğun bakımlarda belirgin artış var. Yoğun bakımlarda daha önce 50 yaş üstü vatandaşlarımızı görüyorduk, şimdi ise 18-35 yaş aralığındaki gençlerimiz de yoğun bakıma geliyor. Hatta 16 yaşında bir hastaya bile rastlıyoruz. Aktif vaka sayısı şu anda 366 bin olarak gözüküyor. Hastalığı semptomsuz geçirenler ve test yaptırmayanları da göz önünde bulundurduğumuzda bu sayı 5 katına çıkabilir. Yani Türkiye'de 2 milyon aktif vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Vaka sayılarındaki artış devam ettiği takdirde tam kapanma seçeneği dâhil olmak üzere şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi yeni önlemler gündeme gelebilir" dedi.

İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?
İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Eğitim

İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perşembe için çok önemli uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın
Gündem

Perşembe için çok önemli uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyledi. "Tedbirli olmak lazı..
Alpay Özalan 'Zevzek İttifakı'nın Kanal İstanbul yalanlarını ve gerçekleri anlattı!
Siyaset

Alpay Özalan 'Zevzek İttifakı'nın Kanal İstanbul yalanlarını ve gerçekleri anlattı!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, başta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere muhalefetin Kanal İstanbul'la ilgili ortaya at..
Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi
Gündem

Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kahve içmeyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Daveti sporlamak bana u..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay