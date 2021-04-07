Koronavirüs salgınında vaka sayıları ciddi bir artış gösterdi. Hastanede tedavi olan yaş grubu ise 18-35 yaş arasına kadar düştü. Hal böyle olunca milyonlarca kişi yasakların daha da sıkılaştırılıp sıkılaştırılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, seyahat yasağı olur mu?

Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Tam kapanma olur mu?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle vatandaşlar daha sert tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ünal, “İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yoğun bakımlarda belirgin artış var. Yoğun bakımlarda daha önce 50 yaş üstü vatandaşlarımızı görüyorduk, şimdi ise 18-35 yaş aralığındaki gençlerimiz de yoğun bakıma geliyor. Hatta 16 yaşında bir hastaya bile rastlıyoruz. Aktif vaka sayısı şu anda 366 bin olarak gözüküyor. Hastalığı semptomsuz geçirenler ve test yaptırmayanları da göz önünde bulundurduğumuzda bu sayı 5 katına çıkabilir. Yani Türkiye'de 2 milyon aktif vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Vaka sayılarındaki artış devam ettiği takdirde tam kapanma seçeneği dâhil olmak üzere şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi yeni önlemler gündeme gelebilir" dedi.