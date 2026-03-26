Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!

Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, gerçeklikle bağdaşmayan iddialarına bir yenisini daha ekledi.

İran'ın askeri gücünü bitirdiklerini öne süren Trump, bölgedeki füze rampalarının yaklaşık %90'ını ve mevcut füzelerin de %90'ından fazlasını imha ettiklerini açıkladı. Hiçbir askeri rapora veya somut veriye dayanmayan bu "yüzde 90" takıntısı, savunma sanayii uzmanları tarafından "hayal ürünü" olarak nitelendirildi.

Trump’ın "Yalvarıyorlar" çıkışı dünyayı güldürdü

Kendi kendine zafer ilan eden Trump, "Olanları gören herkes İran'ın neden benimle anlaşma yapmak istediğini anlar" ifadelerini kullandı. Ancak sahadaki gerçeklerin Trump’ın çizdiği pembe tablodan çok farklı olması, ABD Başkanı’nın dünyada gülünç duruma düşmesine neden oldu. Sosyal medyada ve dünya basınında alay konusu olan bu sözler, "Trump yine kendi dünyasında yaşıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Ortada ne bir anlaşma talebi ne de imha edilmiş füze envanteri bulunurken, Trump’ın bu içi boş kabadayılığı diplomatik çevrelerde şaşkınlık ve eğlenceyle karşılandı.