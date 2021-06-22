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Seyahat Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkıyor?
Seyahat

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan seyahat yasağı ile ilgili gelişmeler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası belli oldu. Şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlar, seyahat yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 14:06:00 -
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, kademeli normalleşme sürecinde seyahat yasağının sadece sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zamanda geçerli olacağı belirtilmişti. Ancak yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkıyor?

Yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" açıklamasını yaptı.

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