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Ekonomi

Şehirlerarası otobüslere fiyat ayarı

Coronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası otobüslere getirilen yüzde 50 kapasite uygulamasına son verilirken, tarifelerinde oluşan fiyat dengesizliklerine kilometre ayarı geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:15:00 -
Şehirlerarası otobüslere fiyat ayarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yakında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme uyarınca, bilet fiyatlarına sınırlama getirileceğini söyledi. Bin 600 kilometre için 400 liralık tavan ücret getirileceğini ifade eden Yıldırım, şehirlerarası bütün mesafelerdeki tavan bilet fiyatlarının, bu ücrete göre hesaplanacağını kaydetti. Yıldırım, bu kapsamda Ankara-İstanbul için tavan ücretin de 160 lira olacağını ifade etti. 327 şehirlerarası otobüs şirketinin 7 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım, yer yer 18-20 kişiye düşebilen yolcu sayısı nedeniyle zararlarının bin kilometrede 3 bin 600 liraya kadar çıktığını, yapılan görüşmelerle bu formülün çıktığını söyledi.

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