Şehirlerarası otobüs işletmecileri dernekleşiyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş kaybı yaşayan şehirlerarası otobüs işletmecileri, dernek kurma kararı aldı.
ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, şehirlerarası otobüs işletme sahipleri ve yöneticilerinin, dernek kurmak ve sektörel konuları istişare etmek amacıyla ATO ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.
Yüzde 60 iş kaybı yaşandı
Burada konuşan Yılmaz, şehirlerarası otobüs işletmelerinin ATO’da 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesince temsil edildiğini aktararak, “Kovid-19 nedeniyle yüzde 60 iş kaybı yaşayan şehirlerarası otobüs işletmecilerinin güçlü bir desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan ATO 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Tekeli ise sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi çağrısında bulundu. Şehirlerarası otobüs işletmecisi 60’a yakın firma temsilcisinin katıldığı toplantıda, oy birliğiyle şehirlerarası otobüs işletmecilerinin üye olacağı bir dernek kurulması kararı alındı.