Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan basın toplantısında, "Küçük kadro, minimal dekor, tek perde" sloganıyla kapılarını açan "Sezon: minimal" kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak izleyiciyle buluşacak oyunlar tanıtıldı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, mart ayında perdelerini kapatmak zorunda kalan tiyatroların, zorlu bir süreçten sonra tekrar izleyiciyle buluşmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Bütün dünyanın salgın tehdidiyle mücadele etmekte olduğunu anımsatan Muratlı, "Bu, bütün sektörleri olumsuz etkiledi ama bizi elbette olumsuz etkilediği gibi biraz daha fazla üzdü. Çünkü salonların coşkusu, alkışların hazzı bambaşka. Tiyatrolarda halkla kucaklaşmadan, omuz omuza değmeden, karşıdaki gülücüğü görmeden aynı tadı alamıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Muratlı, tiyatro oyunlarını dijitalde devam ettirmeye çalıştıklarını ama sahnedeki coşkuyu yaşayabilmek için heyecanla bugünü beklediklerini kaydetti.

- "İnsanlar tek yürek oldu ve en çok sanatla birleşti"

Şehir Tiyatrolarının 106 yıllık tarihinde birçok zorluklar yaşadığını fakat her koşulda perdelerini açtığını dile getiren Muratlı, "Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü kurallara uyarak hem oyuncularımız hem seyircilerimiz hem de çalışanlarımız için her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.

Kültür ve sanatın toplum üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Muratlı, şunları söyledi:

"Çok zor günler atlattık maalesef zor günler de yine önümüzde. Fakat bildiğiniz gibi insanlar tek yürek oldu ve en çok sanatla birleştiler. Salonlarda her türlü milletten insan bir araya geldi, şarkılar söyledi. Bu ülkedeki huzurun, barışın, sevginin, uzlaşmanın, toplumun moral ve motivasyonunun artmasının sanatla olacağına inanıyoruz. Şehir Tiyatroları yani Darülbedayi, burası tiyatronun ocağı, bunu en iyi burası yapar diye düşündük ve sezonumuzu açacağız."

Konuşmasında yaptıkları çalışmalara ilişkin istatistik bilgilere de yer veren Muratlı, 16 yeni oyunun prömiyer yapacağı, 31 Ekim'e kadar 218 gösterim gerçekleştirileceğini ve yeni sezon kapsamında 40'ı yetişkin, 10'u çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 oyunun Şehir Tiyatroları sahnelerinde oynanmasının planlandığı bilgisini verdi.

- "Bugünün yeni yazarları yarının klasikleri olabilir"

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, "Sezon: minimal" adı verilen repertuvarı açıkladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Oyunlarımızın üçte ikisi yani on tanesi yerli yazarlara ait. Bizim hikayelerimizi, bugün yaşayan, bizim aramızda bulunan yazarlarımız anlatıyor. Bu kurmamız gereken bir dengeydi. Çünkü bugünün yeni yazarları yarının klasikleri olabilirler. Genç yazarların elinden tutmazsak yarın onların klasik olacağının sözünü veremeyiz."

Repertuvardaki 16 oyunun hepsinin Şehir Tiyatrosunda prömiyer yapacağını kaydeden Ergen, repertuvardaki oyunların yanı sıra "Şehir Tiyatroları yazarlarını arıyor" projesine ve Şehir Tiyatrosu olan semtlerde kurulacak gençlik tiyatrolarına ilişkin bilgi verdi.

Şehir Tiyatroları Sahne Yöneticisi Ayşegül İşsever ise keyifli bir sezon olmasını dileyerek, "Koca bir yazı seyircimizle buluşmak için çok yoğun prova süreçleriyle ve bunu planlamakla geçirdik, gerçekten çok zor bir süreçti. Arkadaşlarımız hiç alışık olmadığımız bir düzende prova yapmak zorunda kaldılar ama seyircimizle karşılaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından oyunlarda yönetmen ve yazar olarak çalışan sanatçılar da sahneye gelerek fotoğraf çektirdi.

Şehir Tiyatroları'nın 29 Eylül'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Antigone", "İfigenya", "Veba", "Kutlama", "Zehir", "Kahvaltıya Kalsana", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Kısraklı Kadın", "Geçit", "Yaftalı Tabut", "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık", "Öldün Duydun Mu?", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Melek" ve "Hayat Der Gülümserim" oyunları yer alacak.