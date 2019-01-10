Şehir sokağa döküldü! 11 dakika arayla 2 deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğünde depremin 11 dakika sonrasında 4,7 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Türkiye'de meydana gelen son depremler...10 Ocak 2019 Perşembe 22:52
AFAD'ın verilerine göre Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24’te Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.
İkinci deprem 21.35'te meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi son depremler
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
(Son dakika)
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