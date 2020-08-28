"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Bartın oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 32. durak Bartın oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje konuğu Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Emine Koçoğlu, ildeki eskrim çalışmalarını anlattı.

İl ve ilçelerde eskrim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Koçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en az bir spor dalıyla tanıştırmak ve onları spor tesislerimize getirmek hedefindeyiz. Bizlere düşen görev, çocukları yatkınlığına göre seçilecek bir spor branşıyla tanıştırmak ve onların sağlıklı, mutlu, başarılı bireyler olmasını sağlamak. Çocuklarımızı tanıştırdığımız bu branşlardan biri de eskrim. Genç yeteneklerimize imkanlar sağlayarak başarı çıtasını yukarılara taşımayı hedefliyoruz."

Bartın Eskrim İl Temsilcisi Samet Torlak ise ilde eskrim çalışmalarının 2015 yılında başladığını aktararak, "İlimizde eskrim branşını okullara giderek, bu sporun nasıl yapılacağını göstererek tanıtıyoruz. Şu anda aktif 22 sporcumuz var. Pandemi sürecinde de on-line eğitimlerle çalışmalarımıza devam ettik. 1 Haziran'dan bu yana normalleşme süreciyle beraber, sosyal mesafeye dikkat ederek antrenmanlarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bartınlı eskrimciler Mislina Delice, Sarp Sinoplu, Mehmet Kayra Siyamoğlu, Rüzgar Sinoplu ve Özgür Özkurt, eskrimle tanışma hikayelerini ve hedeflerini aktarırken, eskrimci velileri Tuna Beşen Delice ve Burcu Siyamoğlu ise deneyimlerini paylaştı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Karabük olacak.