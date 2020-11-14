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Spor "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Ankara oldu
Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Ankara oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:54:10 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Ankara oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 40. durak Ankara oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin konuğu Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ilde eskrim branşında 15 kulüp ve 400 sporcu ile faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Projenin röportaj konuğu Eskrim Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin ise takım çalışmalarını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.

Takım olmanın önemine değinen Shturbabin, "Takım olunca daha kolay madalya kazanılıyor. Bununla birlikte koçlarımız, psikologlar, masörler bizlere yardımcı oluyor. Sporcularıma her zaman, madalya alamasalar bile keyif almalarını söylüyorum. Bir maç bitse de, hayat devam ediyor. Bununla birlikte, zorlu bir pandemi süreci yaşasak da hayat bitmedi. Sporcularımız kontrol altında, dikkatli çalışıyoruz. Bekliyor ve diğer ülkeleri de izliyoruz. Hedefimiz Türkiye’de eskrimde başarıların devam etmesi." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Ankara Eskrim İl Temsilcisi Yasin Aktaş’ın yanı sıra, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Uluslararası Eskrim Hakemi Ilgın Güçlüer, MHK Üyesi ve Eskrim Hakemi Abdussamet Arslan, Milli Eskrim Hakemi Muhammet Can Çiçek ve Melisa Sözen, hakemlik deneyimleri ve salgın dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Olimpik Havuz Sporcuları Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Enver Yıldırım eskrimle tanışma hikayeleri, elde ettikleri başarıları ve hedeflerini paylaşırken, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi antrenörleri Hakan Yıldırım ve Emre Çokal ise eskrim çalışmalarından bahsetti.​​​​​​​

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde bir sonraki durak, İstanbul olacak.

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