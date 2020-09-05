"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 36. durağı Kocaeli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 36. durak Kocaeli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, eskrimin ilde dünden bugüne nasıl bir yol katettiğini anlattı.

Eskrimin Kocaeli'de köklü bir spor dalı olduğunu belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde eskrimin tarihini 1940'lı yıllara kadar götürebiliriz. 1947 yılında o dönemin eskrim antrenörü Kazım Tonguç'un çabalarıyla ilimizde eskrim fitilinin ateşlendiğini söyleyebiliriz. 50'lerde ilk çalışmalar İzmit Halkevi binasında gerçekleşmiştir. 1955 yılı itibarıyla şehrimiz eskrim branşıyla ilgili olarak federasyon faaliyetlerine katılım sağlamaya başlamıştır. Şu an ilimizde; Kocaeli Gençlik Spor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü, Kocaeli Eskrim Spor Kulübü, Kocaeli TED Kulübü, Darıca JSK bünyesinde çalışmalar devam ediyor. Şu an 7 aktif milli sporcumuz, 7 milli takım aday sporcumuz ve ilimiz Sporcu Eğitim Merkezi'nde 19 gündüzlü sporcumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün toplam 100 civarında faal sporcumuz var."

Projenin bir sonraki durağı Tekirdağ olacak.





