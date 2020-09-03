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Spor "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 35. durağı Sakarya oldu
Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 35. durağı Sakarya oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:02:00 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 35. durağı Sakarya oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 35. durağı Sakarya oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, ildeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aygün, "2017’de ilimize atanan antrenörlerimizle birlikte başladığımız çalışmalarda kılıçta 20, epede 60 sporcuya ulaşmış durumdayız. Eskrimin tabana yayılması anlamında, sporcu sayımız bakımından üç yıl içinde iyi bir sayı yakaladığımızı düşünüyoruz. Eskrimde ulusal ve uluslararası müsabakalara talibiz. Bunun için de iyi tesislere sahibiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da hem epe hem de kılıç branşında sporcular yetiştiğini belirten Eskrim İl Temsilcisi Tekin Aydemir de "Pandemi süreci sona erdiğinde sporcu sayımızı daha da artıracağız. Alanımız artık daha geniş, daha çok sporcuyla çalışabilecek kapasitedeyiz. 2021'de, Sakarya’nın kurtuluşunun 100. yılında düzenlenecek bir turnuvada sizleri misafir etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde sonraki durak Kocaeli olacak.

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