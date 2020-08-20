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Spor "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 28. durağı Denizli oldu
Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 28. durağı Denizli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:57:55 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 28. durağı Denizli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 28. durağı Denizli oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcuların eski coşkusuna kavuşacağı günleri özlemle beklediklerini vurguladı.

İbanoğlu, "Eskrimde, ikisi milli olmak üzere 110 sporcumuz ve iki kulübümüz ile aktif olarak çalışmalarımız sürüyor. Amacımız eskrimde, uluslararası alanda da başarılı sonuçlara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Denizli Eskrim Antrenörü Gül Karaman ilde yürütülen eskrim çalışmaları hakkında bilgi verirken, Denizli’nin minik ve genç eskrimcileri, Deniz Mızrakoğlu, Bediz Çelik, Ceylin Özdel, Sarp Şapçı, Damla Şapçı ve Ece Salman da eskrimle tanışma hikayeleri ve hedeflerini anlattı.

Projenin sonraki durağı Burdur olacak.

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