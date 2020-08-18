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Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 27. durağı Afyonkarahisar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:48:54 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 27. durağı Afyonkarahisar oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 27. durağı Afyonkarahisar oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü İsmail Kılınç, ilin eskrimde yaklaşık 55 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kılınç, "Ben 1973'te eskrime başladım ve 1979'dan 2005'e kadar antrenörlük yaptım. Bu dönemde milli takım antrenörlüğü yapmanın yanı sıra milli takıma birçok sporcu verdim. İlimiz bu anlamda başarılıdır." ifadelerini kullandı.

Eskrim İl Temsilcisi Erkan Akkaya, şehirde 3 antrenörle çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Eskrim antrenörleri Özlem Akkaya, Alparslan Öztürk ve Lütfi Eser de branşla tanışma hikayeleri ve hakemlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Projenin sonraki durağı Denizli olacak.

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