"Şehir Şehir Eskrim" projesinde 26. durak Eskişehir oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesi kapsamında Eskişehir'de etkinlikler düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 26. durak Eskişehir'deki etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mithat Mutu, ildeki eskrim çalışmalarını anlattı.

Eskrimde Eskişehir'in büyük bir aile olduğunu belirten Mutu, "Şube müdürü ve bir eskrim sporcusu velisiyim. Sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok başarılı ve disiplinliler. Eskişehir'deki bu güzel eskrim ailesinin arasında yer almaktan son derece mutlu ve onurluyum. Çocuklarımız ve antrenörlerimizle gurur duyuyorum. Bununla birlikte, Avrupa standartlarında çok güzel bir salona sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaları hakkında bilgi veren il temsilcisi ve antrenör Mustafa Uslular ise şunları kaydetti:

"İlimizde, Gelişim Koleji, Eskişehir Demirspor Kulübü, Eskişehir Gençlik Spor Kulübü ve bireysel eskrim faaliyetlerimiz sürüyor. Eskişehir’de eskrim gelişmekte ve büyük bir potansiyelimiz var. Lisanslı sporcu sayımız, pandemi döneminden önce 260 civarındaydı. Umuyoruz bu dönem geçtikten sonra bu sayı daha da artacak. Bununla birlikte malzeme konusunda bir sıkıntımız yok, her şey olabildiğince güzel gidiyor."

Uluslararası eskrim hakemi Osman Tansu Tanaçan ile milli eskrim hakemleri Mehmet Şafak ve Enes Ozan Güreş, eskrimle tanışma hikayeleri ve hakemlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde sonraki durak Afyonkarahisar olacak.