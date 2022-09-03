Şehir merkezine göçmen bırakan şoförü mahalleli enseledi!

Olay, saat 09.00 sıralarında Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca düzensiz göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri sokak aralarına kaçan düzensiz göçmenlerden 11’ini yakalarken, diğer düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.

Minibüsten inen düzensiz göçmenlerin sokak aralarında ellerinde çantalarıyla ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.