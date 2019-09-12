Şehir Hastanesi’nde "Her Adımda" Teknoloji

Tetkik ve tedavide ileri teknolojinin kullanıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Taşıma Sistemi entegrasyonu sayesinde “Numune Taşıma” hizmetleri de içinde güvenle gerçekleşiyor.

Fethi Sekin ŞehirHastanesi’nde, Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarınınetkin bir şekilde kullanılmasına olanak veren HBYS ve Taşıma Sistemi entegrasyonu sayesinde hastalardan alınan numuneler güvenle taşınıyor. Akülü araçlarla hızlı, güvenli ve zaman aşımına uğramadan ilgili laboratuvara teslim edilen numuneler, barkod okuyucu sistemlerle doğrulanarak, insan hatalarının önüne geçiliyor. Kan, idrar, gaita ve kültür numunelerinin uygun bir şekilde alınması ve uygun taşıma kabında, en kısa zamanda, zarar görmedenilgili laboratuvara ulaştırılması, alınan numunenin işlem görene kadar zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması, hastanın doğru tedavi ve bakımı alabilmesi için büyük önem taşıyor. Taşıma hizmetlerindeki bu önemin bilinciyle hizmet sunulan hastanede, pnömatik sistemi aracılığı ile sağlık çalışanı tarafından alınan numunelerin en kısa sürede transferinin sağlanmasında gelişen teknolojinin imkanları kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Kamu - Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen ve her alanda ileri teknolojinin kullanıldığı hastanede HBYS ve Taşıma Sistemi entegrasyonu sayesinde “Numune Taşıma” hizmetleri de güvenle gerçekleştiriliyor. Numunenin laboratuvara geç gelmesi veya kaybolması durumlarının engellenmesi adına alınan numunelerin her aşamada izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla mevcut sistemin HBYS ve pnömatik sistem entegrasyonu sağlanıyor.

Hekimler tarafından tetkik istemi yapılan hastadan, sağlık çalışanı tarafından numune alınarak, üzerinde yer alan barkodlar HBYS’de yer alan Numune Alma Modülü’nde okutulup numune kabul süreci başlatılıyor. Pnömatik kapsül içerisine yerleştirilen numunelere ait barkodlar tek tek okutularak “Kapsül No, Örnek No, Ekleme Zamanı, Ekleyen Personel ve Gönderim Zamanı” bilgileri kayıt altına alınıyor.

Kayıt altına alınan ilgili numunelerin yer aldığı pnömatik tüpler, otomatik pnömatik sistemle gönderiliyor. İdrar ve gaita gibi numuneler ise akülü araçlarla hızlı ve güvenli bir şekilde taşınıyor. Laboratuvara gelen pnömatik kapsül içerisindeki numune bilgileri Pnömatik İşlem Ekranı’nda barkodu okutularak ulaşılıyor. Eşleşmeyen numuneler sistemde farklı renkte görülerek, laboratuvar personeli tarafından numune alınan birim bilgilendiriliyor.

Her aşaması izlenebilir olan bu uygulama sayesinde, numune alım, transfer ve kabul aşamalarında yaşanabilecek olumsuzluklar, gönderen ve teslim alan yetkili bilgilerine ulaşılamaması, ilgili süreç takiplerinin detaylı bir şekilde yapılamaması gibi sorunların önüne geçildiği bildirildi.