0553 313 94 23

Şehir Hastanesi personeline “Sıfır Atık” eğitimi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, “Sıfır Atık Hedefi” kapsamında, çalışanlara yönelik eğitim çalışmasınındevam ettiği veTıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerinin yerine getirildiği bildirildi.

08 Eylül 2019 Pazar 10:31
Şehir Hastanesi personeline “Sıfır Atık” eğitimi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, “Sıfır Atık Hedefi” kapsamında, çalışanlara yönelik eğitim çalışmasınındevam ettiği veTıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerinin yerine getirildiği bildirildi.


Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikasında,dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi UN Global Compact imzacısı Rönesans Holding kuruluşu olan Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH)tarafından işletilen Şehir Hastanesinde, katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacıyla katı atıkların toplanması yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve nihai depolanması şeklindeki işlemlerden oluşan“Katı Atık Yönetimi” uygulandığı aktarıldı.


İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesini ifade eden “Sıfır Atık” eğitimlerine tüm RİH çalışanlarının katılmasının zorunlu tutulduğu da ifade edildi.


Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verenFethi Sekin Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Eda Erdoğan, “Sıfır atık kurulumu kapsamında hastane içerisinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu amaçla ortak kullanım yerlerine kağıt, karton, plastik, cam ve metal bölmeli olmak üzere beşli kumbaralar yerleştirdik. Bunun yanında hastanemizin ortak alanlarına Atık Pil Toplama Kutuları konuldu. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve depolama alanlarına gitmeden geri dönüşüme kazandırılması suretiyle çevreye zarar vermesinin önlenmesine katkı sunuyoruz” dedi.


“Sıfır Atık” hedefi kapsamında personel eğitimlerinin devam ettiğini dile getiren Erdoğan, atıkların kaynağında doğru olarak ayrıştırılması için bilgilendirme broşürleri hazırlandıklarını, ayrıca hastanede oluşan bütün atık miktarlarını kayıt altına aldıklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu'dan 'ortak devriye' açıklaması: Güvenli bölge Türkiye'nin yoğun çabası
    1. Süleyman Soylu'dan 'ortak devriye'..
    2. Kayıp bagaja tazminat
    3. Rize’nin Hemşin ilçesinde afetin..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün..
    5. Okul harçlıklarına zam geldi
    6. Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu..
    7. Akıncı İHA’nın tam güç motor testi..
    8. Suikast timinden kan donduran ifade!
    9. Trump, Taliban ile barış görüşmelerini..
    10. Tetik parmak rahatsızlığına dikkat
    11. Kuveyt Türk’ten ‘altın’ reklâm
    12. Seyir halindeki araç TEM otoyolunda..
    13. Palandöken: “Veliler servisleri..
    14. Adana’da FETÖ/PDY operasyonu
    15. Hava durumu bugün nasıl olacak?
    16. Tüfekle oynayan çocuk kardeşinin..
    17. 30 milyon senelik mağarada ezan okundu
    18. İnternet bağımlılığına dikkat edilmeli
    19. Mudanya’da sağlık sokağı kuruldu
    20. Hayvan hırsızları yakayı ele verdi
    21. Yeniden Refah’tan dikkat çeken..
    22. Johnson kabinesinde 2'nci çatlak:..
    23. Şehir Hastanesi personeline “Sıfır..
    24. 326 bin ton fındık işlem gördü
    25. Kenan Sofuoğlu, Sukay Tesisleri'ni gezdi
    26. Teknopark’tan 50 ülkeye yerli pompa..
    27. Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi..
    28. Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist..
    29. Ağrı’da asfalt çalışmaları devam ediyor
    30. Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi..
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!