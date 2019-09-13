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Şehir Hastanesi çalışanları servis bekliyor

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışanların ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, en kısa sürede personele yönelik servis uygulamasının başlatılmasını istedi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:15
Şehir Hastanesi çalışanları servis bekliyor

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışanların ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, en kısa sürede personele yönelik servis uygulamasının başlatılmasını istedi.


Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Gökhan Yünkül, "Kapanan şehir içerisindeki hastanelere vatandaşların ve personelin kısa sürede ulaşması mümkündü. Ancak yeni açılan Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşım vatandaşlar kadar personel için de zahmetli. Raylı sistemin uzatılmasıyla bu sıkıntı biraz olsun çözülecek gibi görünüyor. Ancak mevcut durumda çeşitli tedbirler alınması da gerekiyor. Biz hastane personeli için bir an önce servis uygulamasının başlatılmasıdır. Servis uygulaması personel açısından büyük önem arz ederken, vatandaş için de diğer ulaşım araçlarının rahatlamasına vesile olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:15
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