Şehir hastanelerinde yatak sayısı 20 bine ulaştı

Depreme dayanıklı binaları, modern muayenehaneleri, hibrit ameliyathaneleri, yeni tanı ve tedavi yöntemleriyle ön planda olan şehir hastanelerine büyük güven duyuluyor. Corona virüsüyle (Covid-19) mücadelede önemli rol oynayan, pandeminin yayılımını yüzde 80 oranında önleyen bu hastanelerden övgüyle söz ediliyor.

Dev yatırım

Toplam yatak adedi 20 bini bulan, hem yerli hem de yabancı hastalarca tercih edilen şehir hastaneleri ve öne çıkan yönleri şöyle:

l 540 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, bin 555 yataklı olup 33 polikliniği ve 61 ameliyathaneyi bünyesinde barındırıyor. 274 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede Covid-19 hastaları için pek çok oda tahsis edilmiş durumda. Adana Şehir Hastanesi’nde yeni medikal ürünler ve ekipmanlar kullanılıyor.

l Proje bedeli 380 milyon 60 bin Euro olarak açıklanan Mersin Şehir Hastanesi’nin bin 300 yatağı, 50’yi aşkın ameliyathanesi var. Kalp ameliyatı ve el cerrahisi konusunda iddialı olan hastaneye bölge ülkelerden çok sayıda hasta başvuruyor.

Akıllı sistemlerle dolu

l 415 milyon Euro’ya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi’nin 607 yatağı, 404 polikliniği, 309 yoğun bakım ünitesi ve 43 ameliyathanesi mevcut. Hastane, bekleme sürelerini minimize edecek akıllı sistemlerle dolu. Hastane yönetimi, Covid-19’a karşı da 6 bin çalışanıyla alarm modunda.

l 139 milyon Euro yatırımla devreye alınan Yozgat Şehir Hastanesi; 475 yatağı, 113 polikliniği, 88 yoğun bakım yatağı ve 18 ameliyathanesiyle beğeni topluyor. Hastane, 56 yoğun bakım ünitesi ve 950 personelle Covid-19’a karşı amansız bir savaş veriyor.

Doktorlar deneyimli

l 360 milyon Euro yatırımla inşa edilen Elazığ Fethi Sekin Hastanesi’nin bin 38 yatağı, 227 polikliniği söz konusu. 160 yoğun bakım yatağı, 39 ameliyathanesi olan hastanenin doktorları, hemşireleri ve idari çalışanları da deneyimli.

l 1 milyar 150 milyon liraya yapılan Isparta Şehir Hastanesi; 755 yatak, 167 poliklinik, 20 ameliyathaneyle hizmet veriyor. 166 yoğun bakım yatağı olan hastanenin bekleme alanları ve oturma grupları gayet rahat.

Rağbet yoğun

l Yatırım tutarı 235 milyon Euro olarak ilan edilen Manisa Şehir Hastanesi 558 yatak kapasiteli. 145 polikliniği, 159 yoğun bakım yatağı ve 21 ameliyathanesi olan hastaneye rağbet yoğun.

l Proje tutarı 344 milyon Euro’yu aşan Eskişehir Şehir Hastanesi; bin 81 yatağı, 234 polikliniği ve 38 ameliyathanesiyle hastalardan tam not alıyor. 209 yoğun bakım yatağı olan hastaneye Covid-19 şikâyetiyle gelenler çok.

l 488 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesi’nin bin 355 yatağı, 403 polikliniği, 49 ameliyathanesi var. 240 yoğun bakım yataklı hastane, afete karşı korunaklı. Merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odaları olan Bursa Şehir Hastanesi’nden 1.5 milyona yakın hasta faydalandı.

l Proje bedeli 1 milyar 300 milyon Euro olarak ilan edilen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 2019 Şubat ayından bu yana hasta alıyor. 6 kuleden oluşan 3 bin 711 yataklı hastanede 131 ameliyathanesi ve 900 polikliniğinde başarılı operasyonlara imza atılıyor.

İstihdama büyük katkı

l Rönesans Holding tarafından 2 milyar 632 milyon liraya yapılan, 20 Nisan’da kapılarını açan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 8 bloktan teşekkül ediyor. 2 bin 682 yatağı, 836 polikliniği, 89 ameliyathanesiyle günde 32 bin 700 hastanın derdine derman olan hastanede 10 bin personel istihdam ediliyor.

İzolatörlerle donatıldı

l Ana hastane binasına 2 bin 40 sismik izolatör yerleştirilmiş vaziyette. Bu izolatörler sayesinde en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetler eksiksiz yerine getirilecek.

l Türkiye’nin üçüncü, İstanbul’un en büyüğü olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geniş otoparkı ile heliportu bulunuyor.

l 600 yataklı, 81 yoğun bakım yataklı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ilgi odağı konumunda.

Sırada göztepe var

l İnşası devam eden Göztepe Şehir Hastanesi, eylül ayında açılacak. İlk etapta 597 yatak ve 224 poliklinikle hizmet verecek hastanede 346 oda, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisi yer alacak.