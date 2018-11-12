Şehidin silah arkadaşları cenazeyi görüntülü izledi
Hakkari'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı toprağa verildi. Şehidin silah arkadaşları son vedalarını görüntülü arama yoluyla yaptı.12 Kasım 2018 Pazartesi 16:41
Hakkari'deki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı, Van Filo Komutanlığında düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanında törenle karşılanan şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazı öncesi Şehit Kaymakçı'nın tabutu başına çok sayıda yakını gelirken, bir yakını şehidin Hakkari'deki silah arkadaşlarını görüntülü arayarak son vedalarını yapmalarını sağladı.
Askerler gözyaşlarını tutamadı
Öte yandan Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ndeki cenaze törenine katılan ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde nöbet tutan askerler de şehidin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kaymakçı için duaların okunduğu sırada tabut nöbeti tutan askeri inzibat, şehidin babası, kardeşleri, annesi ve ninesinin tabutun başına gelmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.
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