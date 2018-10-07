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Şehidin Ömer Halisdemir'e ithafen yazdıkları duygulandırdı

Teröristler tarafından açılan ateş sonucu Bingöl'de 2017 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Kök'ün, şehadetinden bir yıl önce 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek anı defterine "Senin açtığın bu şehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiğinde bize de bu mertebe için koşabilmeyi nasip eder inşallah." yazdığı öğrenildi.

07 Ekim 2018 Pazar 14:48
Şehidin Ömer Halisdemir'e ithafen yazdıkları duygulandırdı

Baba Sefa Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 9 Eylül 2016'da gelini Yasemin Kök ile Niğde'deki Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettiğini aktardı.

Oğlunun 8 Eylül 2017'de şehit olmasının ardından gelininin o ziyareti hatırlatıp, Mustafa Sefa Kök'ün anı defterine yazı yazdığını söylediğini aktaran Kök, "Ziyaret sırasında oğlum Halisdemir için hazırlanan anı defterine duygularını yazmış. Gelinim bana 'Mustafa'nın deftere ne yazdığını kendisine bile söylemediğini, mezar başında da fotoğraf çektirmediğini ve yazılanları çok merak ettiğini' söyledi. Oradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla 3 günlük aramanın ardından yazıyı buldurduk." dedi.

Yazıyı okuyunca duygulandıklarını aktaran baba Kök, oğlunun yazısında şu ifadelere yer verdiğini aktardı:

'Şükür ki seninle aynı rütbedeyim'

"Ben jandarma astsubay çavuş Sefa Kök. Komutanım bu milletin bağrından 1453'de Ulubatlı Hasan, Çanakkale'de Seyit Onbaşı gibi nice yiğitler çıkardı. 15 Temmuz gecesi hain alçakların planlarını bozan bu yüce Türk milletinin bağrından Ömer Halisdemir çıktı. Şükür ki seninle aynı rütbedeyim. Bu onuru, gururu ömrüm boyunca taşıyacağım. Komutanım hiç tasalanma, hüzünlenme. Senin bu millet için döktüğün kan boşa değil. Sırada bu canı bu millet için vermek isteyen nice meslektaşlarım var. Senin arkandan, senin gibi nice yiğitler çıkarmaya muktedir olan bu millet, nice Sefaları, Mustafaları da söz konusu vatan olduğunda çıkarmaya muktedirdir. Komutanım 2014 devrelerimi hitaben, senin açtığın bu şehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiğinde bize de bu mertebe için koşabilmeyi nasip eder inşallah. Rabbim inşallah bize nice Ömer Halisdemirler yetiştirebilmeyi nasip eder. Bizlere hakkını helal et güzel insan. Ömür boyu senin sırtında taşıdığın o silah arkadaşları dediğimiz hainlerin attığı kurşunların acısını hissedeceğim. Rabbim gani gani rahmet eylesin"

Kök, oğlunun şehadetinden sonra haberdar oldukları konunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Sanki Allah'a dua etmiş 'Şehitlik mertebesine bizi de ulaştır' diye. Şehitliği Allah her adama nasip etmiyor. Seçilmiş insanlara nasip ediyor. Benim oğlum da bu mertebeye ulaştı." diye konuştu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında 8 Eylül 2017'de teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de merkeze bağlı Dervişiye köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos 2018’de Adaklı ilçe kırsalında yapılan hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Kök’ün şehit edilmesi ve bir askerin de yaralanması olayının faili olan sözde "Çavreş gücü sorumlusu Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:48
  1. Osmaniye
  2. Niğde
  3. Çanakkale
  4. Bingöl
  5. ömer halisdemir
  6. Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Kök

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