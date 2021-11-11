Şehidin bacısına küfredeni savunmak istediler! 'Sendika tartışmasındaki şehidin yengesini sahneye çıkardılar!'

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınının kız kardeşine yönelik sarfettiği ahlaksız küfrünün üzeri, dört koldan örtülmeye çalışılıyor.

Meral hanım eski Maocu kocasının grubundan yardım aldı!

AK Partili Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, belediyenin temizlik işçilerinden Sevinç Karaca ile tartıştığı ve Karaca'ya bağırıp, kabul edilemeyecek sözler söylediği ortaya çıktı. 2019 yılında yaşanan olayın kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler, bugün basına servis edildi.

Şehidin bacısına küfredeni savunmak için, sendika tartışmasındaki şehidin yengesini sahneye çıkardılar!

Görüntülere göre Başkan Şahin, Karacayı odasına çağırdı. Aralarında "sendika" kaynaklı bir tartışma yaşandı. Yaşar Şahin, belediye başkanı seçildikten sonra belediye işçilerinden sendika değiştirmelerini istedi. Karaca ise sendika değiştirmemekte direndi. İkili bir süre tartıştıktan sonra Yaşar Şahin, Sevinç Karaca'yı bağırarak odadan çıkarttı.

Münferit bir tartışmayı "Şehit yakınına küfür" diye servis ettiler ama temizlik işçisi Karaca, "Şehit yakını olduğumu kimse bilmiyordu. Ben bunu kimseye söylememiştim" dedi.

Lütfü Türkkan'ı kurtarmak için her yolu deneyen İP'li Meral Akşener bu sefer de eski Maocu kocasının grubu Oda TV'den yardım aldı. Karanlık Oda görüntüleri, "AKP'li başkandan şehit yakınına hakaretler: Alçak… Terbiyesiz… Ulan…" başlığı ile servis etti. Buna karşın şehit yakını kimliği ön plana çıkartılan Sevinç Karaca, bizzat Oda TV'ye yaptığı açıklamasında, "Şehit yakını olduğumu kimseye söylememiştim." dedi.

'Avukatım bile şehit yakını olduğumu öğrenince şaşırdı'

Karaca: "Şehit Sezgin Karaca eşimin ağabeyi. Ben yengesiyim. Hem de amcamın oğlu oluyor. Sezgin, 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de PKK ile çatışmada şehit oldu. Ama biz hiç bir zaman şehit Sezgin'den söz etmedik. Ben belediye başkanını mahkemeye verdim ve kazandım. Bu görüntülerde mahkemeye geldi zaten. Hatta avukatım bile şehit yakını olduğumu öğrenince şaşırdı."

Utanmayıp, iki olayı kıyasladılar!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına sinkaflı küfrü ile sonuçlanan olayda, şehit ağabeyi Tahir Gümren, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile ilişkilerini eleştirmiş, şehit yakını olduğunu, kardeşini teröre kurban verdiğini belirterek tepki göstermişti. Meral hanımı kurtarma görevini üstlenen karanlık Oda ise, Türkkan ile şehit ağabayi arasında Bingöl'de yaşanan "terör tartışmasıyla" Ordu Gürgentepe İlçesinde bir belediye başkanı ile temizlik işçisi arasında yaşanan "sendika tartışmasını" karşılaştırmaktan utanmadı.

Türkkan yaptığının bedelini ödemiş!

Haberde Lütfü Türkkan'ın hiçbir vicdanın kabul edemeyeci sinkaflı küfrünün bedelini ödediğini yazan Oda TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesine arka arkaya tepkiler gelmeye devam ediyor. Tartışmalar üzerine özür dileyip İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçilmişti. Fakat bu durum da tartışmayı bitirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde açıklama yaptı."