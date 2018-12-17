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Şehidin ateşi Uşak'taki baba ocağına ulaştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis Nazım Tuncer, şehit oldu. Tuncer'in ateşi memleketi Uşak'a düştü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:28
Şehidin ateşi Uşak'taki baba ocağına ulaştı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Uşaklı polis memuru şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu aracı takibe alan polislere hain saldırı düzenlendi. Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce açılan ateşte biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralandı.

Hain saldırıda yaralanan polisler, helikopterle Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uşak nüfusuna kayıtlı polis Nazım Tuncer şehit düştü.

Şehadet haberi ailesine verildi

Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde yaşayan şehidin ailesine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve beraberindeki heyet şehadet haberini verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:28
  1. Selahaddin Eyyubi
  2. Diyarbakır
  3. Uşak
  4. PKK
  5. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
  6. Banaz Kaymakamı
  7. Nazım Tuncer

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