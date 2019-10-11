Şehidin arkadaşlarından büyük vefa! ‘Kanı yerde kalmamıştır’ Tunceli Hozat’ta görevini yaparken şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’yu silah arkadaşları ve devreleri unutmadı. 120 mm havan mermisinin üzerine kahraman şehidin ismi yazıldı.

TunceliHozat’ta görevini yaparken şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’yu silah arkadaşları ve devreleri 120 mm havan mermisi üzerine isim yazarak andı. Ayrıca Mehmetçik havan mermisi üzerine ‘#BarışPınarıHarekatı’ ifadelerini de yazarak duygulandırdı. Şehit arkadaşının ailesinin acısını yaşadıklarını ifade eden Mehmetçik, ‘120 mm Havan Atışı Tunceli Hozat’ta görevini icra ederken şehit Olan 2018 Asb. devremizin ve ailesinin acısını yaşıyoruz. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır’ dedi.

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