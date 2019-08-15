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Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

2017 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün ailesi, doğduktan sonra Oğuzhan ismi koyulan bebekler ve aileleri ile bir araya geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

2017 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün ailesi, doğduktan sonra Oğuzhan ismi koyulan bebekler ve aileleri ile bir araya geldi.


2017 yılında Hakkari’de Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük şehit olduktan sonra doğan bebeklerine Oğuzhan ismini veren aileler Antalya, Mersin ve Karaman’ın çeşitli yerlerinden şehidin ailesinin ikamet ettiği Karaman merkeze bağlı Zengen köyüne geldi. Birbirleriyle daha önce hiç tanışmayan 6 aile bu vesile ile tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. Duygulandıran anıların paylaşıldığı buluşma, şehidin adına verilen yemek ile devam etti. Ardından şehidin babası Alaattin Küçük, minik Oğuzhanları ata bindirdi. Duygulu anlar yaşayan baba, bunun ’Bir ölür bin diriliriz’ demenin vuku bulmuş hali olduğunu söyledi.



“Benimde adım Oğuzhan”


Buluşmaya sürpriz bir isim daha katıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, kendisinin de bu buluşmadan haberdar olduğunu ve isminin Oğuzhan olması vesilesiyle bu anlamlı buluşmaya katıldığını belirtti. Şu an sadece 6 ailenin katılabildiği bu anlamlı buluşma, yapılan dua ve çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
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