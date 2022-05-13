  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olumlu düşünce içerisinde değiliz

Allah sizin belanızı versin! Kininizde boğulun alçaklar

Altın ve doları tahtından edecek! Ünlü ekonomistten olay iddia: Hükümet yeni yatırım enstrümanı getirebilir

Balyoz davasında karar! İstenen cezalar belli oldu

BAE Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Altın yatırımcısı buraya dikkat! Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin: Ne zaman olacağını sormayın ama...

81 ilde dev operasyon! 3 bin 12 kişi yakalandı

Babasını kaybeden Fazıl rezalete kaldığı yerden devam etti! Küfürbaz Canan'a "kahraman" güzellemesi

Çiftçi yalanı patlayan FOX bu kez fena ifşa oldu: Hükümeti karalamamı söylediler!

TBMM'de skandal anlar! O parti Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı: Allah belasını versin
Gündem Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:23:00 - 2022-05-13 17:23:48

Terör örgütünün bir askeri şehit ettiği, üç asker ile bir kadını yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçiğin başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü ilk olarak Karkamış ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi. Sivil halka yönelik bu saldırının sonrasında teröristler Köprübatı Hudut Karakolu'nu uzaktan hedef aldı.

Söz konusu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa kapsamında hemen cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtaları Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki teröristlere ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

SİHA'ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.

Yeni görüntüler paylaşıldı

Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler de paylaştı. Belirlenen hedeflerin "nokta" atışlarıyla tahrip edildiği anlar görüntülere yansıdı. Gece görüş kamerası görüntülerinin de yer aldığı videoda Fırtına obüslerinin atış anlarına da yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay